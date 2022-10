Moro, czyli legendarny kamuflaż polskiego wojska. Świetnie maskował na tle atomowego grzyba

Kamuflaż wz. 68 nazywany był moro lub mora. Nazwa ta miała pochodzić od skrótu od "Materiałowa odzież roboczo-ochronna" (tekstylia do pracy i ochrony). Inna wersja mówi o tym, że określenie "mora" pochodzi od tkaniny mora. To najczęściej jedwabny materiał, w którym odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.