Insiderska konferencja INVO dla branży e-commerce już wkrótce. Zarejestruj się już teraz

Ponadto Marcin Kuciński, twórca TikTokowy, opowie jak zaplanować kampanię na TikToku oraz efektywnie współpracować z twórcami, Tomasz Sowa, VP head of media w Feno, pokaże, jak wykorzystać Similar Web do analityki e-commerce’u, Mikołaj Miszczak, head of e-commerce w Samito wytłumaczy, jak skalować biznes ecommercowy i efektywnie podnosić sprzedaż; Wojciech Siebierański, e-commerce manager w Zolta Trade, opowie o problemach małych e-commerców, a Adam Ziółkowski, CEO w MediaNerd, wytłumaczy, jak projektować kampanii performance w oparciu o analizę metryk.