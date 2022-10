Warto kupić nową grę Nintendo za 60 zł? Tyle kosztuje niszczenie przyjaźni w Kirby's Dream Buffet - recenzja

W przeciwieństwie do takich produkcji jak Mario Kart 8 Deluxe, w Kirby's Dream Buffet nie możemy zachować pozornej neutralności, starając się nie wchodzić sobie w drogę. Albo pozwoliłbym młodemu kuzynowi wypchnąć mnie poza mapę, albo doprowadzę go do płaczu. Możecie przypuszczać, którą opcję wybrałem. Co prawda zwycięstwo nad 9-letnim dzieckiem to nie coś, co wpiszę sobie do CV, ale młody musi się uczyć życia.