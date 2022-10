Haubice K9 przeszły w USA ważny test. Teraz czeka na nie Wojsko Polskie

Haubica strzelała w też w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), czyli strzelał kolejno z kilka pocisków pod różnym kątem, tak aby uderzyły one w cel jednocześnie, w tym samym momencie. Jest to możliwe dzięki osiągnięciu różnych krzywych balistycznych, co skutkuje różnym czasem dolotu do celu. Dzięki temu działo może bezpiecznie zmienić pozycję, zanim jeszcze wróg zostanie zbombardowany pociskami.