Polska firma kiedyś robiła żelazka, dzisiaj amunicję. Tym strzela Krab

Do 1989 r. wdrożono do produkcji kilka nowych modeli silników spalinowych. Uruchomiono produkcję silników stacjonarnych, silników zaburtowych do łodzi, silników do motocykli. Spółka działała w zupełnie innych uwarunkowaniach ekonomicznych, natomiast po roku 1990 przeszła bardzo dramatyczną restrukturyzację gdy zderzyła się z realiami wolnego rynku.