To bzdura, że bezprzewodowe znaczy drogie. Oto słuchawki dla każdego

Wydawać by się mogło, że trzeba naprawdę sporo dopłacić, by cieszyć się w aktywną redukcją szumów w słuchawkach nausznych, ale nie jest to prawda - Edifier W820NB kosztują 199 zł, a oferują zarówno hybrydowe ANC, jak i tryb Ambient Sound, pozwalający słyszeć to, co dzieje się dookoła nas. Mają nawet tryb gamingowy, gwarantujący ultra niskie opóźnienia, by obraz i dźwięk nie rozjeżdżały się ze sobą w czasie rozgrywki.