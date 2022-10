To już nie są sprzęty dla przeciętnego Polaka. Apple znów jest u nas symbolem statusu

Pozostaje pytanie, kiedy klienci stracą cierpliwość. Kiedy przestaną tolerować absurdy i nieuzasadnione podwyżki, i po prostu się do Apple’a odwrócą. W trakcie pisania tego tekstu napisał do mnie znajomy z pytaniem, czy to dobry moment na zakup Maca, choć nie wie, czy przy obecnej polityce Apple’a chce mieć z tą firmą cokolwiek wspólnego. I prawdę mówiąc: ja też nie wiem. Na co dzień korzystam z iPhone’a 13 Pro i uwielbiam ten telefon, ale gdyby dziś się np. zepsuł to wiem, że nie mógłbym sobie pozwolić na kupno nowego modelu. Bardzo chciałem kupić Maca i wiem, że w tym miesiącu jest ostatni moment, by zrobić to w jakkolwiek rozsądnej cenie. Tylko kupię i co potem? Dam się zamknąć w złotą klatkę, w której czynsz z roku na rok tylko wzrasta?