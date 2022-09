Kryzys energetyczny dopadnie każdego. Wielki Zderzacz Hadronów pójdzie spać, by nie zużywać cennej energii

Rosja oficjalnie twierdzi, że wstrzymanie dostaw związane jest z tym, że Siemens nie dostarcza serwisowanego sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania gazociągu. Wszystko jednak wskazuje na to, że w rzeczywistości zakręcenie dostaw gazu za pomocą NS1 jest próbą pogłębienia kryzysu energetycznego w Europie, co byłoby zemstą za aktywną pomoc, jakiej Europa udziela zaatakowanej przez Rosję Ukrainie.