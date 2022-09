Teraz już nigdy nie zabraknie ci prądu na wyjeździe. Ale nową stację zasilania warto mieć też w domu

Co to oznacza? Po pierwsze, EcoFlow Delta 2 jest w stanie zasilić znakomitą większość sprzętów, które na co dzień użytkujemy w domu. Wszelkiej maści telewizory, laptopy, komputery stacjonarne, niewielkie lodówki, ekspresy do kawy, konsole do gier, projektory i elektronarzędzia - to wszystko najprawdopodobniej bez problemu zasilimy z Delty 2.