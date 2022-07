Podróżny, składany panel fotowoltaiczny (krzem monokrystaliczny, sprawność energetyczna - 22-23 proc.), w przypadku mojego egzemplarza oferujący maksymalną moc 220 W (z przodu) lub 155 W (z tyłu - do wykorzystania jego potencjału potrzebne są lustra). Do wyboru są w sumie cztery wersje paneli fotowoltaicznych Ecoflow - 110 W, 160 W, 220 W i 400 W. Różnią się oczywiście mocą, ale też i rozmiarami oraz masą (testowany - 9,5 kg, 82 x 183,5 x 2,5 cm rozłożony, 82 x 50 x 3,2 cm złożony), więc każdy może wybrać to, co mu pasuje - albo to, co zmieści się w jego samochodzie.