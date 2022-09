Duży krok w podboju kosmosu. Chińscy astronauci wyhodowali ryż na orbicie

Tym razem uczeni chcieli przeprowadzić cały cykl życia rośliny - od nasiona aż do w pełni dojrzałej rośliny. W tym celu wykorzystali oni laboratorium kosmiczne Wentian, wystrzelone na orbitę 24 lipca bieżącego roku, które podłączone jest do modułu głównego Tianhe chińskiej stacji kosmicznej. Na pokładzie 23 tonowego laboratorium znajduje się osiem urządzeń eksperymentalnych, w tym jeden służący do uprawy ryżu.