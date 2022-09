Najbardziej wyczekiwana funkcja Twittera wkrótce będzie dostępna. Jeśli za nią zapłacisz

Póki co Twitter tylko zajawił nam przycisk edycji, ale sposób, w jaki to zrobił, wiele mówi. Przede wszystkim – wdrożenie funkcji z pewnością jest bliskie. Skoro jest ona testowana publicznie i społecznościówka celowo robi wokół niej szum, to możemy się go spodziewać lada dzień. Niestety przycisk edycji nie będzie dostępny dla wszystkich, a przynajmniej nie od razu. Skoro zajawia go profil Twitter Blue, to można śmiało założyć, że będzie to funkcja dostępna wyłącznie dla płacących użytkowników, którzy uiszczają miesięczną opłatę w wysokości 4,99 dol. miesięcznie w formie mikropłatności w aplikacjach na Androida lub iOS.