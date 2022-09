Czaisz się na przenośną konsolę? Ta wygląda jak PSP, ale to rywal Steam Decka

A nawet jeśli - przyjmijmy, że będzie on działał szybciej i dłużej od Steam Decka - to wciąż będzie to sprzęt wielokrotnie droższy niż to, co proponuje Valve. Steam Deck kosztuje od 1899 zł do 3000 zł, zależnie od konfiguracji. Z kolei GPD Win 3 to koszt grubo ponad 5000 zł, a nie spodziewam się, by Win 4 mógł być choć odrobinę tańszy. Droższy, jeśli już.