13. pensja i praca z dowolnego miejsca w Polsce. Luxoft Poland rekrutuje i nie żałuje benefitów

„Polska już dawno przestała być jedynie centrum outsourcingowym dla większych graczy IT. W tej chwili nasi specjaliści są uważani za jednych z najlepszych na globalnym rynku, a to sprawia, że są jeszcze bardziej rozchwytywani” – mówi Piotr Nasarzewski, Recruitment Director w Luxoft Poland. „Trzynasta pensja, którą otrzyma około dwa tysiące naszych pracowników w marcu 2023 to z naszej strony wyjście naprzeciw potrzebom zarówno kandydatów, jak i obecnych członków zespołu. Benefity pracownicze to standard w branży IT, ale Luxoft Poland wyróżnia praktyczne podejście do tego tematu. Dużo rozmawiamy z naszymi zespołami, analizujemy, czego potrzebują i na tej podstawie planujemy kolejne dodatki. Trzynaste wynagrodzenie to nasza odpowiedź na inflację i rosnące koszty życia” – dodaje.