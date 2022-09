Zwróćcie uwagę na kolor płomieni w kuchence gazowej. Nie próbują was oszukać, ale i tak macie problem

Kryzys energetyczny sprawia, że Polacy inaczej podchodzą do rachunków za prąd, ogrzewanie czy gaz. Na Facebooku pojawiła się sugestia, że kolor płomienia gazu w kuchence może świadczyć o tym, że ten ostatni trafił do nas w złej jakości i płacimy więcej. Zapytaliśmy PGNiG czy to prawda.