Przygotowania do analizy rozpoczęły się w latach 2013-2015, kiedy to zespół pod przewodnictwem doktora Matthewa Ahmadi i profesora Borja del Pozo Cruz rozesłał 236462 osobom zaproszenie do udziału w badaniu. Na zaproszenie odpowiedziało 44 proc. osób (103684), którym badacze rozesłali akcelerometry do noszenia na nadgarstku, które mierzyły zrobione kroki. Uczestnicy badania mieli za zadanie nosić akcelerometr codziennie przez 7 dni, 24 godziny na dobę.