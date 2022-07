Masowo produkowane sensory odpowiednio małe, by zainstalować je w zegarku oraz opasce, raczej nie podadzą nam temperatury z dokładnością do miejsca po przecinku. No, a przynajmniej nie będzie to informacja o dużym stopniu wiarygodności. Na to musimy poczekać jeszcze kilka lat. Podoba mi się za to pomysł czujnika mniej dokładnego, ale zwracającego uwagę na trend i tendencję: wyraźnie rosnącą bądź opadającą temperaturę ciała w dłuższym odcinku czasu.