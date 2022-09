Babcie damy na trawnik, a dziadka pod pomidory. Zalegalizowano kompostowanie ludzkich ciał

Z perspektywy ekonomicznej kompostowanie ludzi jest bardziej opłacalne niż tradycyjny pochówek w trumnie, lecz nadal droższe niż kremacja. Kremacja w Stanach Zjednoczonych to koszt od około dwóch tysięcy do pięciu tysięcy dolarów, kompostowanie to koszt rzędu około pięciu do siedmiu tysięcy dolarów. Natomiast tradycyjny pogrzeb w trumnie to koszt od siedmiu do dwunastu tysięcy dolarów.