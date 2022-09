Freewrite Alpha to hit. Maszyna do pisania zebrała 1,4 mln zł w dobę

Zupełnie szczerze mówiąc, szalenie podoba mi się idea Freewrite. Oryginalną maszynę do pisania testowałem w 2016 r. i było to przedziwne, ale… odświeżające doznanie. Urządzenie służące wyłącznie do pisania? Bez rozproszeń? Do tego tak stylowe? Biorę!