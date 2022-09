Dawno nie odkryto tak ciekawych planet. Poszukiwacze życia pozaziemskiego zacierają ręce

Teraz naukowcy planują przyjrzenie się obu planetom za pomocą - a jakże! - Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Jakby nie patrzeć, jest to obecnie nasz najlepszy instrument zdolny do obserwacji w zakresie podczerwieni. Naukowcy uważają, że planety krążące wokół LP 890-9 to jedne z najbardziej obiecujących planet do obserwacji za pomocą teleskopu. Bardziej atrakcyjne wydaje się jedynie 7 planet krążących wokół gwiazdy TRAPPIST-1. Możliwe, że to właśnie James Webb pozwoli nam zajrzeć w głąb atmosfer tych planet i ustalić, czy na ich powierzchniach może istnieć życie.