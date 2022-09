Panie, tu jest dworzec PKP, tu nie miejsce na sztukę, czyli Patologiczne Kucie Płytek

W wyniku remontu z 2015 roku zachowano więc to, co pozostało z 1994 roku. W Gdańsku tymczasem stosuje się tę samą zasadę, co przed laty, więc dlatego oburzenie wydaje się na miejscu. W końcu nie chcemy, by popełniano stare błędy. Nie trzeba się ratować fragmentem, skoro jeszcze do niedawna – bo proces skuwania już się niestety rozpoczął – był zachowany oryginał.