Niestety to jest coś, o czym się zapomina. Od dawien dawna człowiek próbuje opanować ten żywioł, co zawsze musi skończyć się źle. Wiele szkód powoduje fragmentacja rzek. Sama jedna zapora we Włocławku w dużym stopniu odpowiada za wymarcie ryb wędrownych w dorzeczu Wisły, bo blokowana jest ich migracja. A bariery istnieją na wszystkich polskich rzekach dłuższych niż 100 km - zwracają uwagę aktywiści zrzeszeni w organizacji Wolne Rzeki.