Nowy Assassin's Creed na pierwszej grafice. Znamy miejsce gry

Podtytuł The Forty Thieves Quest odnosi się oczywiście do Ali Baby i czterdziestu rozbójników - powieści należącej do zbioru Księgi tysiąca i jednej nocy, pochodzących z XI i X wieku i stanowiących jedno z arcydzieł literatury światowej. To już kolejny trop silnie wskazujący na arabską otoczkę nowego Assassin's Creed.