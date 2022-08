Stworzyli sztuczne liście. Wytwarzają nie tylko tlen, ale również paliwo

Testy "nowych" sztucznych liści wykazały, że mogą one rozszczepiać wodę na wodór i tlen lub redukować dwutlenek węgla do gazu syntezowego - gazu z którego otrzymuje się benzynę syntetyczną. Choć projekt nadal wymaga usprawnień aby stać się pełnoprawnym produktem komercyjnym, naukowcy mówią, że to osiągnięcie otwiera zupełnie nowe drogi w ich pracy.