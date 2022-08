Kusi mnie, ale czy wystarczająco? Surface Laptop Go 2 - 3x TAK, 3x NIE

Omijałbym też szerokim łukiem najtańszą konfigurację za 3099 zł, bo 4 GB RAM-u w 2022 r. to stanowczo za mało do płynnego wykorzystania możliwości Windowsa 11 i przeglądarki internetowej. Z kolei wersja z 256 SSD to już koszt 4099 zł, czyli stanowczo za blisko lepszych produktów od Asusa i Apple’a, by się na nią zdecydować. Za to wariant za 3599 zł z SSD o pojemności 128 GB to zaskakująco dobrze wyceniona propozycja. Na tyle tania, by warto było do niej dopłacić względem plastikowych, 15-calowych krów, które zwykle znajdziemy w tym przedziale cenowym i wyceniona na tyle rozsądnie, by dopłata do czegoś realnie lepszego wiązała się ze sporym wydatkiem.