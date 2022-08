Rogówka ze świńskiej skóry przywróciła wzrok czternastu niewidomym

Rogówka co do zasady to przezroczysta warstwa kolagenu na przedniej części oka osłaniająca tęczówkę i źrenicę. Naukowcy ze Szwecji wyodrębnili kolagen ze skóry świni i poddali go serii reakcji chemicznych i fotochemicznych, aby następnie stworzyć z niego nową warstwę rogówki. W efekcie tych działań powstaje swoisty hydrożel, który następnie można wszczepić w rogówkę biorcy. To niezwykle istotna zaleta całej procedury, bo pozostawiając rogówkę pacjenta na miejscu, nie ma konieczności naruszania jej nerwów. To z kolei zapewnia szybkie gojenie się ran.