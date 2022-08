Konstruktor stworzył robotyczne nogi, które pozwalają wężom chodzić. Zaraz, co?

Internetowi twórcy i zwierzęta to mieszanka wybuchowa. Z jednej strony ma potencjał do tworzenia najbardziej urokliwych wideo w internecie, z drugiej napędza budzące kontrowersje i szkodliwe treści, takie jak TikTokowa armia żab. Najnowsze dzieło youtubera-konstruktora, Allena Pana stoi mniej-więcej pośrodku tej osi. W swym nowo opublikowanym filmiku prezentuje on możliwości autorskiego projektu robotycznych nóg dla... węży.