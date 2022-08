Amerykańska rakieta z ostrzami zabiła szefa Al-Kaidy. Ta straszliwa broń nazywana jest bombą ninja

Hellfire R9X to odmiana pocisku przeciwpancernego Hellfire, który w swojej standardowej wersji odpalany jest z śmigłowców Apache AH-64 i służy do niszczenia czołgów i innych pojazdów. Hellfire R9X nazywany również "bombą ninja", stał się główną bronią USA do zabijania przywódców grup ekstremistycznych. Główna cecha rakiety to brak ofiar cywilnych.