Plex ofiarą włamania. Natychmiast zmień hasło

Firma niedawno jednak stała się ofiarą ataku hakerów. Zapewnia, że wedle wstępnych ustaleń, bardzo niewielka ilość danych mogła zostać skradziona. Nalega jednak, by wszyscy użytkownicy Plexa zresetowali hasła do swoich kont i zmienili je na zupełnie nowe. Firma przy tym wysłała mailing do wszystkich poszkodowanych.