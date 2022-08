To pierwsza taka planetoida. Żeby ją zobaczyć, trzeba patrzeć w Słońce

Obserwacje planetoidy przeprowadzone zarówno za pomocą Zwicky Transient Facility, ale także innych teleskopów naziemnych wskazują, że pod wieloma względami przypomina ona typową planetoidę typu S z Pasa Planetoid. Może to wskazywać na jej pierwotne pochodzenie. To z kolei mogłoby oznaczać, że obiekt, który zbliżył się do Słońca być może przeleciał na swojej trasie za blisko Wenus, przez co trajektoria jego lotu została zmieniona na taką, która mieści się w całości wewnątrz orbity Wenus. Zważając na to, że taki obiekt bardzo chętnie chce uciec ze swojego nowego domu fakt, że wciąż go tam oglądamy wskazuje, że jest on tam od niedawna.