Ktoś wydrukował internet i stworzył pierwsze polskie muzeum memów. Byłem, ale się nie cieszyłem

Zwiedzanie zacząłem od toalety. Nie, żebym potrzebował. Musiałem sprawdzić, czy to faktycznie jest ubikacja, czy jakiś element wystawy. Okazało się, że to i to. Na ścianach ponaklejane były memy żartujące z kobiet, szczególnie wyśmiewając feminizm. Ich poziom był niski, wręcz żenujący, ale uznałem, że tak miało być. To w końcu pewne nawiązanie do tych wszystkich wulgarnych i głupich napisów, które często pojawiają się w szaletach.