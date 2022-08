Próbowałem nauczyć się czegoś na kursach w internecie. Już wiem, jak uczyć się, żeby nie żałować

Posługując się własnym przykładem, wpadłem w taką pułapkę ucząc się w ostatnim czasie montażu wideo w DaVinci Resolve. Uznałem, że nie jest mi potrzebny kurs tłumaczący podstawy, bo skoro mam doświadczenie w innych programach tego typu, to poradzę sobie także w nowym oprogramowaniu. Zacząłem więc naukę od bardziej zaawansowanych technik, co w końcu poskutkowało tym, że regularnie zdarzało mi się je wykorzystać w niewłaściwy sposób. Dopiero powrót do „pierwszej klasy” i nauka od podstaw pozwoliły mi dokładnie zrozumieć, co robi dana funkcja i dlaczego.