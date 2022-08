Gra na telefon droższa od Cyberpunka i GTA? Coś mi się nie zgadza w wyliczeniach

Suma 500 milionów dolarów to efekt obliczeń internautów dokonanych na podstawie oficjalnych danych bezpośrednio od firmy miHoYo, uwzględniających budżety produkcyjne, ale również koszty operacyjne. Z tych samych danych wynika, że miHoYo planuje wydawać rocznie aż 200 milionów dolarów wyłącznie na rozwój samego Genshin Impact. Oznacza to, że przez 12 miesięcy już wydana gra będzie pochłaniać więcej środków niż było potrzebnych do wyprodukowania takich hitów jak Grand Theft Auro IV, Shadow of the Tomb Raider, Destiny czy Battlefield 4.