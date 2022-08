Wycieki matur odejdą w niepamięć. Arkusze zostaną zabezpieczone specjalnymi nadajnikami

Ujawnienie zadań przez pracowników drukarni wiązałoby się z ogromnymi karami finansowymi. Jeżeli doszłoby do otwarcia koperty przez kuriera, to takiej przesyłki nie przyjąłby dyrektor szkoły. Dlatego do nieuprawnionego odpieczętowania koperty najprawdopodobniej dochodzi w szkole. Uszczelniając procedurę, liczyliśmy na to, że skoro za przesyłkę będzie odpowiedzialna grupa osób, takich przypadków nie będzie - podczas przekazania przez dyrektora kopert z arkuszami do sal egzaminacyjnych zarówno ten dyrektor, jak i przewodniczący zespołów nadzorujących oraz przedstawiciele zdających muszą podpisać się na protokole oraz oświadczyć, że koperty z arkuszami są nienaruszone. Niestety myliliśmy się i do takich nieprawidłowości dochodzi właśnie na tym etapie, a ta grupa osób działa w porozumieniu, wspólnie poświadczając nieprawdę, podpisując się pod informacją, że materiały egzaminacyjne nie były otwierane.