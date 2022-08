Cóż, najwyraźniej nie wiem, że czas to pieniądz. Ze swoją nerwicą i tak jest zawsze godzinę wcześniej, więc na dworach czy lotniskach mogę śmiało cieszyć się zakupami bez stresu, że spóźnię się na start. Zawsze myślałem, że to dość uciążliwa przypadłość, ale jestem od 30 do 80 zł do przodu. Choć muszę spędzać czas ze zwykłymi śmiertelnikami.