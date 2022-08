Przychodzi InPost do Urzędu Patentowego. To oznacza nową usługę

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż InPost Izi to usługa związana z płatnościami elektronicznymi, terminalami, aplikacjami mobilnymi oraz programami komputerowymi. Izi ma umożliwiać transakcje on-line z wykorzystaniem kart płatniczych oraz Internetu. Zakres usługi rozszerza się ponadto na bankowość online, zakupy na raty oraz obsługę płatności. Co to właściwie oznacza?