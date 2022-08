Samochody nigdy nie narzekają. Filip Blank opowiada, jak wygląda praca fotografa motoryzacyjnego

Niestety przy dwójce małych dzieci i dość dużej liczbie zleceń, nie mam czasu na gry. Kiedy mam już chwilkę, żeby posiedzieć w fotelu, to sięgam raczej po książkę lub album fotograficzny. Bardzo chętnie pograłbym w nowe gry samochodowe. To, jak one realistycznie teraz wyglądają, jest nie do opisania. Z chęcią wrócę kiedyś do przygodówek i RPG’ów… ale to może jak dzieci trochę podrosną.