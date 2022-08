eSIM w Play dostępny dla wszystkich. A jak to wygląda u innych operatorów?

Jeśli chodzi o eSIM w Orange, to oferta jest bodajże najbardziej rozbudowana. Pomarańczowy operator pozwala nie tylko skorzystać z eSIM na kompatybilnych smartfonach, ale także na inteligentnych zegarkach od Apple’a, Samsunga, Huawei czy Oppo. Co więcej, w ofercie abonamentowej możemy nabyć też Ekstra kartę eSIM, która umożliwia korzystanie z kilku urządzeń z tym samym numerem telefonu, co jest bardzo przydatne, jeśli np. mamy iPhone’a i Apple Watcha LTE. Możemy wówczas wyjść z domu bez smartfona, a zegarek będzie wykonywał i odbierał połączenia z numeru przypisanego do telefonu. eSIM w Orange jest darmowy.