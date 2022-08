Fani Dooma znają jeszcze jedną unikalną cechę gry Doom 64. Silnik Id Tech 1 napędzający grę nie obsługiwał w żaden sposób piętrowych konstrukcji. To oznaczało, że gracz mógł w grze wspinać się po schodach lub rzucić się w przepaść - nie mógł jednak stanąć na płaszczyźnie, pod którą znajdowała się kolejna. Tymczasem w Doomie 64 w jednym z poziomów znajduje się most, po którym można przejść i... pod którym również można przejść. Do konwersji Dooma na Nintendo 64 swoje ręce przyłożył sam John Carmack, genialny programista odpowiedzialny za wydany na IBM PC oryginał. Ów most to jego autorski hack - co jest dość zabawne, biorąc pod uwagę, że hackowany program jest przecież również jego autorstwa. Swoją drogą cały trójwymiar w Doomie to jedna wielka iluzja. To gra 2D z mechaniką top-down. Dlatego schody są możliwe, a piętra już nie. Pierwszą grą 3D Carmacka był dopiero Quake.