Chińczycy mają dość suszy. Będą modyfikować pogodę

W jaki sposób Chińczycy modyfikują pogodę? Jest to realizowane dzięki samolotom, które wystrzeliwują w powietrzu pręciki jodku srebra. Mają one wielkość kilku centymetrów, a niektórzy porównują rozmiar do papierosów. Pręciki mają się osadzić w istniejących chmurach, a następnie kryształki powodują większe gromadzenie się wilgoci w chmurach, co ostatecznie przekłada się na opady.