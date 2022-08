Jush to zakupy spożywcze pod drzwi w 15 min, od 7:00 do 24:00

Aplikacja Jush należąca do Grupy Żabka już w samej nazwie na platformach Google Play oraz App Store zawiera poważną deklarację: "zakupy w 15 minut". Tyle czasu ma minąć od złożenia zamówienia na wskazane produkty do dźwięku dzwonka przy drzwiach naszego mieszkania. Zakupy w zaledwie kwadrans to znak rozpoznawczy usługi Jush i chociaż brzmi to niemal niemożliwie, jak najbardziej działa w praktyce. Wiem, sam korzystam z Jush na terenie Katowic od dobrych kilku miesięcy.