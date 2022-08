Pożar w serwerowni Google. Wyszukiwarka zwariowała

Szymon Radzewicz, Spider's Web: Jak to możliwe, że pożar jednego centrum danych powoduje chaos na całym świecie? Czy to nie powinna być siatka powiązanych ze sobą centrów, przejmujących kontrolę, gdy w konkretnej jednostce zaczyna się dziać coś złego?



Jakub Sawa, ekspert SEO: To jest bardzo dobre pytanie i mam nadzieje, że zadają je sobie również w Google. Redundancja to sposób na radzenie sobie z takimi nieplanowanymi wydarzeniami, ale czasem jest pomijana ze względu na koszty. To zawsze bardzo indywidualna decyzja danej firmy.



Natomiast jest to ekonomicznie nieuzasadnione, aby dublować wszystko i wszędzie - zawsze trzeba dokonać wyboru. Pamiętajmy też, że usługa Google Search jest darmowa i gdy przeczytamy warunki tej usługi, to Google nie odpowiada dosłownie za nic. Jak mawiają Amerykanie - "shit happens".