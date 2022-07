Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem

Jak takie ciężarówki będą wychwytywane przez system? Na ITS w Tychach składa się m.in. pięć stacji inteligentnego ważenia pojazdów. Dane najeżdżających na nie maszyn trafiają do systemu. Jeśli ich masa wykracza poza dopuszczalne normy, wiedzą o tym nie tylko operatorzy Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, ale również odpowiednie służby, dla których twórcy ITS przygotowali zewnętrzne terminale z dostępem do wybranych części systemu.