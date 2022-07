Na potrzeby filmu powstało 20 minut grafiki komputerowej. Typowa stacja robocza do tworzenia tej grafiki była wyposażona w raptem 2 MB RAM i 330 MB pamięci masowej. Na potrzeby renderowania grafiki musiał więc powstać specjalny algorytm - depth cueing - którego odmiana do dziś jest wykorzystywana w świecie gier wideo. Polega na usuwaniu z procesu rasteryzacji elementów sceny, których obserwator i tak nie widzi. W grach tak zwany Bufor Z (i jego odmiany) zapewnia przyrost wydajności i w efekcie płynności animacji. W przypadku Trona ów algorytm był koniecznością by móc wyrenderować pojedynczą klatkę obrazu. A o animacji nie było mowy: komputer przez sześć godzin renderował jedną klatkę obrazu, którą następnie rejestrowano kamerą, po czym artysta budował kolejną. Każda sekunda filmu to 24 klatki.