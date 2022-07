Były chłopak upadłej księżniczki od Theranos uznany winnym. I to bardziej niż ona

Theranos okazał się wydmuszką, magiczne pudełko do badań medycznych nic nieznaczącą puszką, a Holmes i Balwani oszustami. Proces rozpoczął się w 2020 roku. Szybko rozdzielono go jednak na dwa procesy dla każdego z osobna. Powodem były zarzuty znęcania się psychicznego i seksualnego, jakie Balwaniemu postawiła Holmes. Później w procesie kobieta broniła się, że to Balwani jako dyrektor operacyjny przede wszystkim zarządzał firmą. Miał też wpływać na jej decyzje prywatne takie jak rzucenie studiów. Oboje jednak mniej więcej w tym samym czasie usłyszeli zarzuty oszustwa wobec inwestorów i klientów swojej firmy.