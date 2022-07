Rozgniatają komary, by trenować sztuczną inteligencję. Oto najdziwniejsze zastosowania algorytmów

Zdjęcia zostały zrobione komarom wyhodowanym w laboratorium, a do badania wykorzystano jedynie osobniki żeńskie w wieku od czterech do pięciu dni. Do treningu wykorzystano Teachable Machine 2.0 stworzone przez Google Creative Labs. W efekcie treningu naukowcy uzyskali narzędzie, które z 85-procentową dokładnością jest w stanie określić gatunek komara - włącznie z rozgniecionymi na dłoni komarami.