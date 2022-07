Na razie nie jest jasne czy pomysł firmy spotkał się z większym odzewem. Z jednej strony, HeHealth prezentuje się wiarygodnie. I nie wygląda na to, by faktycznie był w stanie wykorzystać zbierane dane do innych celów niż deklarowane. Z drugiej jednak strony trudno nie czuć niepokoju w fakcie, że tak wielu internautów wysyła w dużo mniej bezpieczny sposób swoje intymne zdjęcia przez Internet. Co czasem może prowadzić do niemałych kłopotów w przyszłości.