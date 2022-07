Odkryte przez Sentry kominy hydrotermalne imponują swoimi rozmiarami. Niektóre z nich, znajdujące się na głębokości 8400 m pod powierzchnią oceanu mają nawet po kilkadziesiąt metrów wysokości. Co więcej, wbrew podejrzeniom naukowców, kominy są wciąż niezwykle aktywne i wszystko wskazuje na to, że są najgorętszymi spośród wszystkich odkrytych na Grzbiecie Wschodniopacyficznym, co może zdumiewać, zważając na to, że jest on badany już od ponad 30 lat.