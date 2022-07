PS5 ma oficjalne dyski SSD. Testowaliśmy je kilka miesięcy temu, jeszcze bez logo PS na pudełku

PlayStation 5 to rewelacyjna, świetnie przemyślana konsola. W naszej opinii platforma jest znacznie bardziej udana niż PS4 oraz PS3. DualSense to absolutny przełom w obszarze kontrolerów, z kolei postawienie na PCIe Gen4 radykalnie skraca czasy ładowania i przyspiesza działanie gier. Do tego PS5 nie buczy jak startujący odrzutowiec, za co na zawsze zapamiętam moje PS4 Pro. Jednak jak każda konstrukcja, również konsola PlayStation 5 nie jest wolna od wad oraz słabszych stron.