Pierwszy arabski astronauta z pełnowymiarową misją. Poleci na ISS na pokładzie Crew Dragon

Sultan Al Neyadi jeszcze kilka lat temu raczej nie przypuszczał, że kiedykolwiek poleci w przestrzeń kosmiczną. Do 2018 roku był inżynierem zajmującym się bezpieczeństwem sieci w Siłach Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To właśnie w 2018 roku, razem z Al Mansoorim Al Neyadi został wybrany do program kosmicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.